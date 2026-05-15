Командир Степан: боец ВС РФ сбил украинский дрон с расстояния 8 м

По словам солдата, он не успел испугаться приближающегося беспилотника.

ГЕНИЧЕСК, 15 мая. /ТАСС/. Военнослужащий смоленского полка 49-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» с двух выстрелов из автомата сбил вражеский FPV-дрон с расстояния 8 м. Об этом ТАСС сообщил командир роты с позывным Степан.

«Прилетел FPV-дрон на оптоволокне. Буквально в метрах восьми боец его сбил. Он [дрон] шел на низкой высоте, перед позициями поднялся и встал перед ним. Наш боец рассказывал, что не успел испугаться. Двумя выстрелами он сбил беспилотник из автомата», — рассказал командир.

Степан уточнил, что дрон упал после того, как пули попали ему в мотор и винты. При этом детонация боеприпаса не сработала. «Были случаи, когда поражали дроны с 3−4 патронов. Если беспилотник летит высоко и на скорости, то расход примерно 30−40 патронов», — рассказал военнослужащий.