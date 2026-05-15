В Минздраве назвали самые трезвые и пьющие регионы России

Самое низкое потребление алкоголя среди регионов России зафиксировано на Северном Кавказе, в Ставропольском крае, Туве и Москве.

Об этом газете «Известия» сообщил начальник управления Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава Виктор Зыков.

Антирейтинг по количеству выпитого спиртного возглавляют Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область и Чукотка.

Вице-президент Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Александр Ставцев пояснил, что низкие показатели северокавказских республик обусловлены общей нетолерантностью к спиртному, а статистика столицы связана с популярностью напитков малой крепости.

По его словам, в некоторых регионах с низким потреблением даже нет специальных запретов, так как вопрос регулируется самим бизнесом.

«В Дагестане, например, нет какой-то жёсткой региональной антиалкогольной политики. Но там есть целый ряд торговых сетей, которые не торгуют алкоголем вообще», — подчеркнул Ставцев.

Ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что употребление алкоголя и курение, в том числе использование вейпов, являются смертельно опасными привычками.