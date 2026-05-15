«Они будут уничтожены»: Трамп выдвинул ультиматум Ирану

Тегеран должен прийти к соглашению с Вашингтоном. В противном случае последствия будут тяжёлыми. Трамп всерьёз пригрозил уничтожить Исламскую Республику.
«Они могут заключить сделку или будут уничтожены. Я не хочу этого делать», — утверждает глава Белого дома.
Ранее Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social загадочное заявление. Американский лидер подвёл итоги 16 месяцев своей администрации. После неожиданно анонсировал продолжение иранского конфликта. Говоря о военном разгроме Ирана, Трамп добавил: «продолжение следует».
