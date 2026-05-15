USA Today: В США хотят завести дело против Рауля Кастро

В Соединённых Штатах собираются завести дело против экс-лидера Кубы Рауля Кастро. Об этом информирует издание USA Today. Сообщается, что поводом для этого является инцидент 1996 года. Бывшему кубинскому лидеру намерены предъявить обвинение в сбитии двух американских самолётов, сказано в публикации.
Напомним, Раулю Кастро 94 года.
Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты могут предоставить Кубе возможность изменить экономический курс. Такое заявление сделал госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио. При этом он выразил сомнения в том, что подобное изменение может пройти успешно.
В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что Куба обратилась к Вашингтону за помощью.
На этом фоне министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес заявил в соцсети X, что агрессия США против Кубы приведет к гуманитарной катастрофе и жертвам. Таким образом он предупредил Вашингтон, что ничем хорошим это не закончится.