Трамп: США могут повторить удары по ядерным объектам в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут повторить удары по иранским ядерным объектам, чтобы сделать невозможным доступ Тегерана к урану.
«Я сказал им: если они отправят туда войска, чтобы попытаться это сделать (вывезти уран, — “Ъ”), или если мы увидим, что кто-то пытается это сделать, мы просто сбросим туда пару бомб, и на этом все закончится», — сказал господин Трамп в интервью Fox News.
По словам Дональда Трампа, США круглосуточно следят за иранскими ядерными объектами.
В июне 2025 года США нанесли удары по ядерным объектам в Фордо, Исфахане и Натанзе. В феврале 2026 года Соединенные Штаты начали военную операцию против Ирана. В апреле стороны договорились о прекращении огня. Одним из условий мира остается отказ Тегерана от разработки ядерного оружия.