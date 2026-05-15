БПЛА "Севера" сбили пять дронов "Баба-Яга" в Сумской области с начала мая

КУРСК, 15 мая — РИА Новости. Расчет беспилотных летательных аппаратов группировки войск «Север» с начала месяца уничтожил пять украинских гексакоптеров типа «Баба-Яга» в Сумской области, предотвратив их проникновение на территорию РФ, сообщил РИА Новости начальник расчета с позывным «Светлый».
«С начала месяца наш расчет БПЛА уничтожил 5 гексакоптеров типа “Баба-Яга” Вооруженных сил Украины. Это позволило предотвратить их проникновение на территорию Российской Федерации», — сообщил агентству начальник расчета 80-й отдельной мотострелковой бригады (арктической) группировки войск «Север» с позывным «Светлый».
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше