Колумбийский наемник сообщил о попытке командования ВСУ убить его после ранения

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Украинское командование совершило попытку убить раненого наемника из Колумбии Гуилиана Андреаса Галльего Роско, чтобы не допустить его пленения. Об этом сам колумбиец рассказал в видео, имеющемся в распоряжении ТАСС.
«Я сказал, что меня ранили, но старший группы сказал, что со мной все в порядке. Ботусай и Витамин (позывные — прим. ТАСС) зафиксировали меня и отвели назад. Они положили меня на спину. Ботусай обратился к старшему: “Макао (позывной — прим. ТАСС), нужна помощь”, но Макао отказался: “Пусть остается там, пока не придут местные (украинские солдаты — прим. ТАСС)”. Недалеко от меня начали падать бомбы. Я думаю, это украинцы били по мне, чтобы убить, лишь бы я не попал в плен», — рассказал он.
Как отметили в силовых структурах, колумбиец был взят в плен военнослужащими 7-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» в районе села Старица в Харьковской области. По словам собеседника агентства, бойцы группировки успешно отразили атаку подразделения иностранных наемников, в которую, кроме колумбийца, также входили бразильцы и испанцы.