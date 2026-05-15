МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Командование 127-й бригады ВСУ для восполнения потерь перебросило военнослужащих, признанных негодными к военной службе, в Харьковскую область, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«Для восполнения потерь среди личного состава командование 127-й бригады ВСУ перебросило в район Избицкого “роту калек” — негодных к военной службе украинцев», — рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что часть военнослужащих, по имеющимся данным, была мобилизована несмотря на серьезные проблемы со здоровьем.
«Среди них есть Ростислав Голиков, страдающий синдромом Меллори — Вейса», — сообщил собеседник.