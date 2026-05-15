ВСУ вернули России несколько пленных в критическом состоянии, заявил посол

Мирошник неоднократно заявлял РИА Новости о пытках ВСУ в отношении российских пленных. Так, в феврале он рассказывал, что они подвергаются сексуальному насилию, изощренным пыткам и моральным издевательствам. Международные организации, которые посещают российских военнопленных, достаточно формально выполняют свою работу и не хотят знать правду о пытках ВСУ, отмечал Мирошник.