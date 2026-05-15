Замглавы МИД Панкин: США действуют в ущерб РФ, несмотря на переговоры по Украине

Соединенные Штаты предпринимают действия в ущерб Российской Федерации, несмотря на переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине. Об этом в пятницу, 15 мая, высказался заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Александр Панкин.
— Это всевозможные санкции, их список не сокращается, а увеличивается, — цитирует его РИА Новости.
Он отметил, что ряд послаблений в санкционном режиме имеется, но они носят исключительно конъюнктурный характер.
Панкин напомнил, что президент США Дональд Трамп говорит о желании урегулировать кризис на Украине, и выразил надежду, что его обещания будут подтверждены действиями.
14 мая глава Госдепа США Марко Рубио Вашингтон заявил, что готов и впредь выступать посредником в переговорах между Россией и Украиной по урегулированию конфликта.
Недавно помощник российского президента по внешнеполитическим делам Юрий Ушаков вновь подчеркнул, что переговоры по урегулированию конфликта будут стоять на одном месте, пока Украина не выведет ВСУ из Донбасса.