Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

RS: украинцы не доверяют государству после скандала с Зеленским

Коррупционный скандал с окружением Владимира Зеленского снижает уровень доверия граждан Украины к государственным институтам. Согласно опросу, украинцы боятся коррупции в правительстве больше, чем конфликта с Россией. НАБУ предъявило обвинения бывшему главе офиса Зеленского Андрею Ермаку в отмывании денег.

Источник: Reuters

Коррупционный скандал, связанный с ближайшим окружением Владимира Зеленского, снижает уровень доверия граждан Украины к государственным институтам, сообщает издание Responsible Statecraft.

«Сенсационный опрос показывает, что в вопросе угроз своему будущему украинцы боятся коррупции в правительстве больше, чем конфликта с Россией. <…> А учитывая, что украинский антикоррупционный орган только что предъявил обвинения Андрею Ермаку, бывшему главе офиса Владимира Зеленского, в отмывании денег и коррупции, результаты этого опроса особенно актуальны», — говорится в публикации.

Как отмечает автор материала, полученные данные свидетельствуют о значительном разочаровании украинцев в собственном государстве. По его мнению, образ внешнего врага в лице России, который руководство киевского режима использовало для консолидации общества, утратил свою эффективность.

«Обеспокоенность коррупцией, выявленная при опросе, показывает, что украинцы фундаментально не доверяют своему государству и элите, и это не изменилось во время “экзистенциальной” войны, которая должна была объединить страну», — указывает издание со ссылкой на украинского социолога.

В Responsible Statecraft полагают, что разгоревшийся скандал с главой киевского режима и его окружением усугубит ситуацию и усилит опасения жителей Украины относительно будущего страны.

На текущей неделе НАБУ и САП предъявили бывшему главе офиса Зеленского Андрею Ермаку обвинения в легализации более 460 миллионов гривен при строительстве элитного жилья в Киевской области. Суд арестовал недвижимость по данному делу.

Впоследствии ведомства уведомили, что фигурантами дела стали еще шесть человек. Их имена не раскрываются, однако, по информации издания «Страна.ua», речь идет, в частности, о бывшем вице-премьере Алексее Чернышове, который проходит обвиняемым по другому коррупционному делу. Кроме того, среди фигурантов упоминается бизнесмен, причастный к Миндичгейту. Отмечается, что это Тимур Миндич — друг и соратник Зеленского.

Узнать больше по теме
Биография Андрея Ермака
Андрей Борисович Ермак — известный украинский политик и юрист, бывший глава Офиса президента Украины. Он активно участвовал в политической жизни страны, сопровождал президента в международных переговорах и курировал вопросы национальной безопасности — до попадания в коррупционный скандал. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше