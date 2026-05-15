RS: украинцы не доверяют государству после скандала с Зеленским

Коррупционный скандал, связанный с ближайшим окружением Владимира Зеленского, снижает уровень доверия граждан Украины к государственным институтам, сообщает издание Responsible Statecraft.
«Сенсационный опрос показывает, что в вопросе угроз своему будущему украинцы боятся коррупции в правительстве больше, чем конфликта с Россией. <…> А учитывая, что украинский антикоррупционный орган только что предъявил обвинения Андрею Ермаку, бывшему главе офиса Владимира Зеленского, в отмывании денег и коррупции, результаты этого опроса особенно актуальны», — говорится в публикации.
Как отмечает автор материала, полученные данные свидетельствуют о значительном разочаровании украинцев в собственном государстве. По его мнению, образ внешнего врага в лице России, который руководство киевского режима использовало для консолидации общества, утратил свою эффективность.
«Обеспокоенность коррупцией, выявленная при опросе, показывает, что украинцы фундаментально не доверяют своему государству и элите, и это не изменилось во время “экзистенциальной” войны, которая должна была объединить страну», — указывает издание со ссылкой на украинского социолога.
В Responsible Statecraft полагают, что разгоревшийся скандал с главой киевского режима и его окружением усугубит ситуацию и усилит опасения жителей Украины относительно будущего страны.
На текущей неделе НАБУ и САП предъявили бывшему главе офиса Зеленского Андрею Ермаку обвинения в легализации более 460 миллионов гривен при строительстве элитного жилья в Киевской области. Суд арестовал недвижимость по данному делу.
Впоследствии ведомства уведомили, что фигурантами дела стали еще шесть человек. Их имена не раскрываются, однако, по информации издания «Страна.ua», речь идет, в частности, о бывшем вице-премьере Алексее Чернышове, который проходит обвиняемым по другому коррупционному делу. Кроме того, среди фигурантов упоминается бизнесмен, причастный к Миндичгейту. Отмечается, что это Тимур Миндич — друг и соратник Зеленского.