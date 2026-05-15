Принстонский университет из-за ИИ изменит правила сдачи экзаменов впервые за 133 года

Голосование стало итогом дискуссии о том, как исключить нарушения академической честности из-за распространения использования искусственного интеллекта (ИИ). Согласно опросу студентов, который проведен в 2025 году, 29,9% из них списывали во время экзаменов. Почти половина знала о нарушении Кодекса чести, но предпочла не сообщать об этом. Только 0,4% ответили, что сообщили о нарушении Кодекса.