Принстонский университет из-за ИИ изменит правила сдачи экзаменов впервые за 133 года

Старейший в США вуз — Принстонский университет — с 1 июля начнет проводить очные экзамены только под наблюдением преподавателей. Изменение вносится в Кодекс чести университета, введенный в 1893 году, сообщает университетское издание The Daily Princetonian. Нововведение поддержали все преподаватели, за исключением одного человека.

Голосование стало итогом дискуссии о том, как исключить нарушения академической честности из-за распространения использования искусственного интеллекта (ИИ). Согласно опросу студентов, который проведен в 2025 году, 29,9% из них списывали во время экзаменов. Почти половина знала о нарушении Кодекса чести, но предпочла не сообщать об этом. Только 0,4% ответили, что сообщили о нарушении Кодекса.

С 1 июля преподаватели будут присутствовать на экзаменах в качестве наблюдателей. С 1893 года экзамены проходили без контроля преподавателей. Система опиралась на индивидуальную ответственность студентов — они обещали воздерживаться от списывания и самостоятельно сообщать о нарушении правила.

