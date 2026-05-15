Прокуратура подала иск к «Микрону» из-за акций умерших миноритариев

Представители «Микрона» настаивали, что операций по этим бумагам не осуществлялось более десяти лет, владеющие ими акционеры «вопреки требованиям законодательства» не предоставляли информацию о себе в реестр акционеров, данные не обновлялись, эти акционеры не участвовали в общих собраниях. Исходя из этого у «Микрона» были «основания предполагать смерть указанных лиц». Суд решил, что такой иск не может быть подан к регистратору и в конце 2025 года отклонил иск. «Микрон» не стал оспаривать решение.