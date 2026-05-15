Прокуратура подала иск к «Микрону» из-за акций умерших миноритариев

Прокуратура Москвы по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах подала иск к АО «Микрон» и АО «Реестр» об обращении имущества в доход государства. Иск поступил в Мещанский районный суд Москвы 1 апреля.
Основанием для обращения имущества указано исполнение федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».
Как сообщил РБК представитель группы «Элемент», в которую входит АО «Микрон», всего прокуратура подала три исковых заявления в отношении акций «Микрона», которые хотят обратить в собственность государства. Иски касаются выморочного имущества акционеров «Микрона», наследники которых не вступили в свои права. «Доля таких акций менее 0,0004%. В связи с небольшим количеством акций физических лиц — акционеров это не отразится на деятельности “Микрона” и корпоративном управлении», — подчеркнул собеседник РБК.
Источник РБК в компании отметил, что эти акции не числятся на балансе «Микрона», поэтому компания считает, что не должна была выступать ответчиком. Представители «Микрона» рассчитывают, что суд отменит статус ответчика.
Выморочное имущество — это наследство, которое после смерти владельца переходит в собственность государства или муниципалитета, если наследников нет, они не имеют права наследовать или отказались от наследства.
Источник, знакомый с ходом подготовки исков, сообщил об их «пробном» характере, необходимом для создания судебного прецедента. По их данным, у «Микрона» несколько сотен подобных «выбывших» акционеров, добавил он.
РБК направил запрос в прокуратуру Москвы по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах.
Как «Микрон» пытался решить вопрос с акциями умерших.
Актуальные финансовые показатели и структура акционеров «Микрона» не раскрываются. Весной 2025 года «Микрон» обратился в Арбитражный суд Москвы с иском к АО «Реестр», в котором просил признать бесхозяйными 44 080 обыкновенных акций компании (0,09% от уставного капитала), которые числились на лицевых счетах 300 физлиц. «Реестр» выступает регистратором акций «Микрона».
Представители «Микрона» настаивали, что операций по этим бумагам не осуществлялось более десяти лет, владеющие ими акционеры «вопреки требованиям законодательства» не предоставляли информацию о себе в реестр акционеров, данные не обновлялись, эти акционеры не участвовали в общих собраниях. Исходя из этого у «Микрона» были «основания предполагать смерть указанных лиц». Суд решил, что такой иск не может быть подан к регистратору и в конце 2025 года отклонил иск. «Микрон» не стал оспаривать решение.
Завод «Микрон» был запущен в 1967 году как производственная площадка при Научно-исследовательском институте молекулярной электроники (НИИМЭ) в Зеленограде. На сегодняшний день это крупнейшее производство полупроводников в стране и единственное серийное производство микросхем с топологическими нормами 90 нм (чем ниже топология, тем меньше чип потребляет энергии и тем выше показывает скорость работы; например чипы для последних моделей популярных смартфонов выполнены по топологии 4−5 нм).
На «Микроне» производятся смарт‑карты и чипы для банковских карт и сим‑карт, микросхемы для систем идентификации и безопасности, RFID‑метки, микроконтроллеры, компоненты для промышленной и телеком‑электроники, а также специзделия для гособоронзаказа.
Группа «Элемент» была создана в 2019 году как совместное предприятие АФК «Система» и госкорпорации «Ростех» для формирования «единого национального центра компетенций в сфере разработки и производства микроэлектроники». В состав входит более 30 компаний. В январе 2026-го АФК «Система», которая владела 37,4% акций, полностью вышла из состава акционеров «Элемента», продав свою долю «Сберу». Выручка группы в 2025 году сократилась на 12%, до 38,6 млрд руб. Она показала 2 млрд руб. убытка после 8,3 млрд руб. прибыли годом ранее.
Почему потребовался суд, а не нотариус.
Для возникновения права собственности государства на выморочные акции решение суда не требуется, поскольку оно возникает в силу закона со дня открытия наследства (п. 4 ст. 1152 ГК), но для практического перехода акций и внесения записи в реестр судебное решение является наиболее надежным и распространенным основанием, сказал РБК старший юрист компании Tenzor Consulting Group Базыр Николаев.
Николаев разъяснил, что несмотря на то что гражданское законодательство четко регламентирует порядок приобретения выморочного имущества и устанавливает, что соблюдение процедуры принятия наследства не требуется, применительно к конкретному случаю это не означает, что государство автоматически и без каких либо формальностей начинает фактически владеть акциями и распоряжаться ими. По словам юриста, для внесения записи в реестр акционеров и списания ценных бумаг со счетов умерших лиц регистратору нужно законное основание, которое выдается либо нотариусом, либо устанавливается судом.
Перерегистрация в отношении ценных бумаг через обращение к нотариусу нетипична и трудно реализуема, так как требуется предоставление полных сведений о смерти сотен граждан, поэтому прокуратура обоснованно использует судебный механизм, выраженный в обращении в суд с иском о признании акций выморочными и о признании на них права собственности Российской Федерации, сказал Николаев.
Если акции АО «Микрон» действительно принадлежали умершим и никто из их наследников не принял наследство либо наследников нет совсем, они переходят государству в лице Росимущества как выморочный актив, для такого перехода не требуется принятие наследства, но необходимо самостоятельно доказывать в том числе факт смерти, состав наследственного имущества и отсутствие лиц, которые приняли или вправе принять наследство, сказал руководитель практики разрешения споров «Меллинг, Войтишкин и Партнеры» Павел Новиков. «Обращение к нотариусу, с учетом количества потенциально умерших акционеров, потребовало бы избыточных усилий, самим обществом и, возможно, прокуратурой, сейчас найдены иные меры достижения того же результата в виде смены владельца акций», — отметил юрист.
Николаев обратил внимание на то, что в предмет доказывания по спору, инициированному прокуратурой, входит выяснение ряда обстоятельств, включая факт смерти акционеров, отсутствие наследников (их отказ от принятия наследства и пр.). «И уже по факту вступления решения по данному делу в законную силу нивелируются как догматические, так и процедурные препятствия для внесения соответствующих изменений в реестр акционеров со стороны регистратора», — объяснил юрист. По его мнению, в случае с особым режимным объектом, производящим полупроводники и микросхемы, государство по очевидным причинам заинтересовано в консолидации акций в своей собственности, поэтому прокуратура и инициирует такие процессы. Он уверен, что подобные иски прокуратуры можно квалифицировать в качестве «легального способа ввести “спящие” акции в правовое поле, установив их выморочный статус и оформив права государства надлежащим образом».