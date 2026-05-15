Командир Карта: ВС РФ поразили более 70 антенн связи ВСУ на Харьковщине

Отсутствие маскировки выдало позиции противника, в том числе и пункт управления, сообщил военнослужащий.

БЕЛГОРОД, 15 мая. /ТАСС/. Специалисты беспилотных систем (БПС) 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожили с начала мая в Харьковской области более 70 незамаскированных антенн и средств передачи данных ВСУ, которые выдали свое расположение и место нахождения пункта управления. Об этом ТАСС сообщил начальник отделения планирования и противодействия БПС 11-го армейского корпуса с позывным Карта.

«Операторы беспилотных систем группировки войск “Север” уничтожили более 70 антенн и средств связи ВСУ с начала мая в Харьковской области. В ходе проведения боевой работы воздушной разведки были обнаружены незамаскированные антенны, которые выдавали не только свое расположение, но и место нахождения пункта управления. В ночное же время данные средства были обнаружены за счет активной тепловой сигнатуры. Противник располагал антенны на крышах зданий, вышках сотовой связи, на кронах деревьев в лесополосах как в тылу, так и на линии боевого соприкосновения. После обнаружения координаты цели оперативно были переданы на командный пункт за счет штатных средств связи», — рассказал он.

Боец отметил, что после получения координат цели в воздух поднимаются ударные FPV-дроны, снаряженные осколочно-фугасной и кумулятивной боевой частью. Операторы наносят точечное огневое поражение, лишая ВСУ систем управления и связи, а также усилителей сигнала БПЛА и передачи объективного контроля. «За счет нанесения огневого поражения удается нарушить управление войсками и подразделениями на определенном участке из-за полной ликвидации аппаратуры и средств связи. Также удары наносятся и по блиндажам, находящимся рядом с антеннами, что позволяет уничтожить и живую силу противника», — добавил Карта.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
