Командир Карта: ВС РФ поразили более 70 антенн связи ВСУ на Харьковщине

«Операторы беспилотных систем группировки войск “Север” уничтожили более 70 антенн и средств связи ВСУ с начала мая в Харьковской области. В ходе проведения боевой работы воздушной разведки были обнаружены незамаскированные антенны, которые выдавали не только свое расположение, но и место нахождения пункта управления. В ночное же время данные средства были обнаружены за счет активной тепловой сигнатуры. Противник располагал антенны на крышах зданий, вышках сотовой связи, на кронах деревьев в лесополосах как в тылу, так и на линии боевого соприкосновения. После обнаружения координаты цели оперативно были переданы на командный пункт за счет штатных средств связи», — рассказал он.