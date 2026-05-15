Угроза Трампа Ирану — США потребовали передать обогащенный уран

По словам Трампа, Соединенные Штаты рассчитывают установить контроль над этими материалами. Он подчеркнул, что такой вариант считает наиболее предпочтительным.
Американский президент также допустил альтернативный сценарий, при котором уран останется на территории Ирана, однако будет находиться под контролем США. При этом глава Белого дома предупредил Тегеран о возможных новых ударах по ядерным объектам. Трамп заявил, что Вашингтон готов применить силу в случае попыток вывоза обогащенного урана.
По словам президента США, американская сторона намерена жестко реагировать на любые действия, связанные с перемещением этих материалов.
Ранее портал Axios сообщал, что администрация Трампа рассматривает возможность возобновления военных действий против Ирана после осложнения переговорного процесса. По данным источников издания, во время последнего этапа обсуждения возможного соглашения иранская сторона вновь отказалась включать в документ пункт о передаче Соединенным Штатам обогащенного урана.
