Мирошник: ВСУ передали России нескольких пленных в критическом состоянии

Украинские вооружённые формирования передали российской стороне нескольких военнопленных в тяжелейшем состоянии, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
Его слова приводит РИА Новости.
Как следует из заявления, во время последнего процесса обмена Москва также получила десятки бойцов с ампутированными конечностями.
Мирошник пояснил, что медикам предстоит детально выяснить причины получения травм и оценить действия противоположной стороны.
По его словам, массовое возвращение военных с серьёзными увечьями выглядит многозначительно и потребует проведения тщательных исследований.
«Несколько человек нам передали в критическом состоянии на грани жизни и смерти», — сказал дипломат.
Ранее Мирошник заявил, что украинские военнослужащие пытают российских военнопленных жестокими методами времён афганской и иракской кампаний.