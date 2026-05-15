Минобороны Камбоджи отвергло обвинения Таиланда в обстреле из гранатомета

ХАНОЙ, 15 мая. /ТАСС/. Министерство национальной обороны Камбоджи решительно отвергло публикации таиландских СМИ, которые обвиняют камбоджийские армейские подразделения, расквартированные в районе Вилэнтрей (приграничная провинция Прэахвихеар), в обстреле из гранатомета позиций военнослужащих Таиланда.
Официальный представитель камбоджийского Минобороны генерал-лейтенант Мали Сочхеат назвала утверждения СМИ «совершенно необоснованными и не подкрепленными какими-либо доказательствами». По ее словам, в этих публикациях содержалась ложная и вводящая в заблуждение информация, направленная на обострение напряженности вдоль границы Камбоджи и Таиланда.
«Министерство национальной обороны не может допустить распространения ложной информации, которая подрывает честь Королевских вооруженных сил Камбоджи и представляет угрозу, стабильности и безопасности вдоль границы», — подчеркнула Сочхеат. Она добавила, что камбоджийская сторона призывает Таиланд «полностью и искренне выполнять все ранее согласованные обязательства по восстановлению мира, стабильности и долгосрочной безопасности в приграничных районах».
Ранее министерство национальной обороны уже неоднократно подтверждало приверженность Камбоджи существующим двусторонним соглашениям с Таиландом о нормализации ситуации на общей границе, включая Совместное заявление третьего специального заседания Генерального пограничного комитета двух государств от 27 декабря 2025 года и Совместную декларацию о мирном соглашении от 26 октября 2025 года.