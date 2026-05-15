Аресты и обвинения на Украине — британский политик указал на след Трампа

На этой неделе НАБУ и САП предъявили обвинения бывшему главе офиса Зеленского Андрею Ермаку. По данным следствия, речь идет о легализации более 460 миллионов гривен при строительстве элитного жилья в Киевской области. Суд в рамках этого дела арестовал недвижимость.