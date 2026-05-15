США намерены предъявить обвинения экс-президенту Кубы Раулю Кастро

В феврале 1966 года кубинский МИГ-29 сбил два самолета Cessna. С них «Братья во спасение» сбрасывали на территорию Кубы листовки. Организация вывозила с острова беженцев и кубинцев, которые столкнулись с политическими преследованиями. Рауль Кастро в 1966 году командовал Вооруженными силами Кубы.