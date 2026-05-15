Умер экс-посол России в Камбодже и Бангладеш Александр Игнатов

На 72-м году жизни умер посол России в Камбодже и Бангладеш в отставке Александр Игнатов, сообщили в Министерстве иностранных дел России.

Источник: РБК

«Руководство Министерства и Второй департамент Азии МИД России с глубоким прискорбием сообщают, что 13 мая 2026 года на 72-м году жизни скончался Чрезвычайный и Полномочный Посол в отставке», — говорится в сообщении.

Как отметили в МИД, Игнатов внес значительный вклад в развитие отношений России со странами Азии и воспитал целое поколение молодых дипломатов. Для своих коллег он навсегда останется образцом чести, верности долгу и надежным товарищем, подчеркнули в дипведомстве.

«Светлая память об Александре Ивановиче навсегда сохранится в наших сердцах. Выражаем искренние соболезнования его родным и близким», — добавили в министерстве.

Александр Игнатов родился 28 апреля 1955 года, в 1978 году окончил МГИМО. Его дипломатическая карьера началась в посольстве СССР в Бангладеш. В разные годы он работал в дипломатических миссиях в США, Новой Зеландии и Республике Корея.

Большая часть его профессионального пути была связана с Азиатско-Тихоокеанским регионом. С 2009 по 2013 год Игнатов занимал пост посла России в Королевстве Камбоджа, а с 2016 по 2021 год — посла в Народной Республике Бангладеш. В июне 2020 года ему был присвоен высший дипломатический ранг — чрезвычайный и полномочный посол.

