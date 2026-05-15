Суд в Гааге отказал Ратко Младичу в досрочном освобождении для лечения

Суд ООН по военным преступлениям отклонил ходатайство о досрочном освобождении 84-летнего бывшего командующего армией боснийских сербов Ратко Младича, осужденного на пожизненный срок за геноцид, преступления против человечности и военные преступления, сообщает Reuters со ссылкой на решение суда.
Младич просил освободить его по гуманитарным основаниям, указывая на «прогрессирующее, необратимое» ухудшение здоровья. Он отбывает пожизненное заключение за роль в войне в Боснии 1992−1995 годов и содержится в учреждении ООН в Гааге.
В решении суд признал, что Младич находится «на последних этапах жизни», а его состояние является тяжелым. При этом судьи сочли, что условия содержания обеспечивают ему максимально возможный комфорт, а заключение не ухудшает его состояние.
«В других местах нет дополнительного лечения, которое было бы недоступно в Нидерландах», — говорится в решении суда.
Суд также указал, что Младич продолжает получать «всестороннее и гуманное лечение» от квалифицированных врачей, медсестер и сотрудников учреждения.
В начале мая сын экс-командующего Дарко Младич сообщил, что его отец, предположительно, перенес второй за месяц инсульт.
Предыдущий инсульт Младич перенес 10 апреля. По словам его сына, тогда речь шла о легкой форме, однако состояние отца он описал как крайне тяжелое. Медицинских документов, подтверждающих диагноз Ратко Младича, семье не предоставили, заявил Дарко Младич.
По данным RTC, экс-командующий уже перенес бывший командир уже перенес несколько инсультов и имеет проблемы со здоровьем.
Ратко Младича, возглавлявший армию Республики Сербской во время боснийского конфликта 1992−1995 годов, был арестован сербскими властями в 2011 году после того, как он 16 лет скрывался от международного правосудия.
В ноябре 2017 года его признали виновным по 10 из 11 пунктов обвинения и приговорили к пожизненному сроку.
