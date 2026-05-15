Заявление Белоусова — министр обороны отметил роль военных политработников

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов военно-политических органов с профессиональным праздником. Обращение опубликовано в приказе Минобороны.
15 мая в Вооруженных силах России отмечают День военно-политических органов.
В поздравлении Белоусов обратился к солдатам, офицерам, прапорщикам, мичманам и ветеранам. Он пожелал им здоровья, благополучия и успехов в службе.
Министр отметил, что военно-политические органы уже больше ста лет помогают армии и флоту выполнять поставленные задачи.
По словам Белоусова, их сотрудники занимаются поддержанием морального состояния военнослужащих, следят за дисциплиной и участвуют в патриотической работе.
Отдельно глава Минобороны упомянул работу политработников в ходе спецоперации. Он заявил, что они помогают поддерживать боевой дух военнослужащих и укреплять порядок в войсках.
В завершение Белоусов выразил уверенность, что военно-политические органы продолжат выполнять свои задачи и дальше.
