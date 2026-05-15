Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой обсудил в Японии отсутствие прямого авиасообщения с Россией. Об этом в пятницу, 15 мая, он рассказал в беседе с журналистами.
— Это объясняется тем, что авиакомпания JAL следует рекомендациям ИКАО и там возникают большие страховые выплаты за пролет над Россией. Но это, я думаю, не так, потому что китайские компании летают, и у них не менее жесткие правила, и они тоже соблюдают международный регламент в этой сфере, — объяснил политик.
По его словам, «эта тема напрямую связана с гуманитарным треком, с образованием, с наукой, с обменом людьми». Швыдкой уточнил, что «ряд японских собеседников это все понимает», передает РИА Новости.
10 мая Министерство экономики, торговли и промышленности Японии подтвердило планы командировки правительственной делегации в Россию в конце месяца, однако опровергло информацию СМИ о целях поездки. Японские власти заявили, что речь идет не о сотрудничестве, а о защите активов компаний, работающих в стране.