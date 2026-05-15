Поиск Яндекса
Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МВФ проверит выполнение Киевом условий кредита на $8,1 млрд

Сотрудники МВФ в ближайшие недели посетят Украину для оценки реформ и расширения налоговой базы по кредиту на $8,1 млрд на фоне «очень, очень значительных» финансовых потребностей Киева. Кредитную программу утвердили в феврале.

Источник: РБК

Сотрудники Международного валютного фонда (МВФ) в ближайшие недели отправятся на Украину для оценки экономических реформ и расширения налоговой базы в рамках кредитной программы на $8,1 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на представителя МВФ Джули Козак.

По ее словам, Киеву необходимо активнее привлекать внутренние финансовые ресурсы для покрытия «очень, очень значительных» потребностей бюджета наряду с внешней поддержкой, получаемой Украиной.

Козак заявила, что украинским властям нужно расширить налоговую базу и вывести часть теневой экономики в официальный сектор. По оценкам МВФ, неформальная экономика составляет около 45% ВВП страны.

Программа МВФ, одобренная в феврале, предусматривает комплексные реформы. Их выполнение, отметила Козак, также важно для целей Киева по вступлению в Евросоюз и получения дальнейшей внешней помощи.

Очередной пересмотр программы запланирован на июнь. В его ходе фонд должен определить, выполняет ли Украина согласованные показатели.

Среди обсуждаемых мер — введение НДС на недорогие посылки из-за рубежа и НДС для самозанятых. Козак подтвердила, что эти инициативы будут обсуждаться, но не уточнила, готов ли МВФ смягчить условия кредита.

В феврале МВФ одобрил для Украины четырехлетнюю кредитную программу на $8,1 млрд. Первый транш составил около $1,5 млрд, его выплатили в марте. Средства войдут в международный пакет поддержки Украины объемом $136,5 млрд.

Решение было принято в рамках расширенного фонда (EFF). В фонде отметили, что риски по программе остаются «чрезвычайно высокими», а ее успех будет зависеть от дальнейшей поддержки международных партнеров, восстановления устойчивости долга и готовности украинских властей проводить структурные реформы и при необходимости принимать дополнительные меры.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова называла кредит МВФ для Киева «вваливанием денег в черную дыру».

Кремль неоднократно подчеркивал, что Россия осуждает любую военную помощь Киеву и полагает, что это лишь затягивает конфликт, но не может решить его исхода.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше