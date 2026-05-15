ВСУ атаковали Рязань дронами. Военная операция, день 1542-й

08:35 В Ростовской области минувшей ночью уничтожили более 40 украинских беспилотников, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Под атаку попали город Таганрог и 11 районов: Чертковский, Боковский, Верхнедонской, Обливский, Орловский, Советский, Миллеровский, Кашарский, Милютинский, Шолоховский, Тарасовский.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет, информация будет уточняться.
08:30 Минувшей ночью силами ПВО над Смоленской областью сбиты три украинских беспилотника, сообщил губернатор Василий Анохин. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, на места падения обломков направлены оперативные службы.
Глава региона также напомнил, что в области действует запрет на распространение информации о последствиях атак БПЛА, работе ПВО и РЭБ, а также о местах охраны критически важных объектов. При обнаружении фрагментов дронов Анохин призвал не приближаться к ним и немедленно сообщать о находке по телефону 112.
08:25 За минувшую ночь в Калужской области силами ПВО уничтожены пять украинских беспилотников, сообщил губернатор Владислав Шапша. БПЛА сбили над территориями Дзержинского, Малоярославецкого, Ульяновского и Юхновского муниципальных округов, а также на окраине Калуги. На местах работают оперативные группы, пострадавших и разрушений инфраструктуры, по предварительным данным, нет.
08:20 ⚡️Дежурные средства ПВО в течение ночи с 23:00 14 мая до 07:00 15 мая уничтожили 355 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны России. Беспилотники сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым, Республики Калмыкия, Краснодарского края, а также над акваториями Азовского и Каспийского морей.
08:15 В Рязани в целях безопасности отменяются занятия в школах и детских садах Октябрьского района, сообщил губернатор Павел Малков. Под ограничения попали 11 школ: №№ 9/31, 50, 51, 59, 62, 63, 67, 68, 71, 72, 75, 76, а также 21 детский сад (№№ 4, 7, 21, 25, 27, 37, 38, 112, 117, 118, 121, 125, 130, 131, 138, 140, 142, 147, 149, 150, 157). Для родителей, которым не с кем оставить детей, в учебных заведениях и детсадах будут работать дежурные группы. Малков также призвал родителей еще раз объяснить детям, что нельзя трогать обломки БПЛА, а в случае обнаружения подозрительных предметов немедленно звонить по номеру 112.
08:10 ⚡️Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу со стороны ВСУ. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщили в региональном оперштабе.
В результате атаки зафиксированы повреждения объекта инфраструктуры, на автобусной остановке осколками посекло автобус. Также повреждения получил легковой автомобиль.
В оперштабе уточнили, что на месте ЧП работают все аварийные службы. Власти уточняют информацию.
08:05 ❗️В результате ночной террористической атаки киевского режима в Рязани погибли три человека и 12 получили ранения, в том числе дети. Повреждены два многоквартирных жилых дома, обломки БПЛА также упали на территорию промышленного предприятия, сообщил губернатор Павел Малков.
По его словам, всем пострадавшим оперативно оказана необходимая помощь, на месте ведется разбор поврежденных конструкций и эвакуация жителей, для которых развернуты пункты временного размещения. Глава региона поручил социальным службам и профильным ведомствам оказать всю необходимую поддержку пострадавшим и семьям погибших.
«Мои искренние соболезнования родным и близким погибших. Сил и мужества пережить это страшное горе», — написал Малков.
08:00 Сегодня 1542-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.