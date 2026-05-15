ВСУ атаковали Рязань дронами. Военная операция, день 1542-й

08:15 В Рязани в целях безопасности отменяются занятия в школах и детских садах Октябрьского района, сообщил губернатор Павел Малков. Под ограничения попали 11 школ: №№ 9/31, 50, 51, 59, 62, 63, 67, 68, 71, 72, 75, 76, а также 21 детский сад (№№ 4, 7, 21, 25, 27, 37, 38, 112, 117, 118, 121, 125, 130, 131, 138, 140, 142, 147, 149, 150, 157). Для родителей, которым не с кем оставить детей, в учебных заведениях и детсадах будут работать дежурные группы. Малков также призвал родителей еще раз объяснить детям, что нельзя трогать обломки БПЛА, а в случае обнаружения подозрительных предметов немедленно звонить по номеру 112.