Аэропорт европейской столицы приостановил работу из-за угрозы дронов

Аэропорт столицы Финляндии Хельсинки приостановил авиасообщение из-за угрозы атаки беспилотных аппаратов, заявила телерадиокомпания Yle.
Утром финскими властями были получены сообщения о БПЛА в воздушном пространстве страны, следует из публикации.
Утром власти Хельсинки организовали совещание о работе городских служб в связи с угрозой дронов. Оно состоялось в 6.30. Было решено перенести или отменить ряд утренних рейсов.
В 07.05 сообщалось, что угроза дронов миновала.
Читайте материал «США отказались от отправки бронетанковой бригады в Польшу».
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше