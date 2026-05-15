Трамп сообщил о «фантастических сделках» с Китаем после встречи с Си

Президент США объявил о «сотнях миллиардов долларов», которые Китай планирует вложить в американские компании, чьи главы сопровождали его в Пекин. Трамп заявил также о согласии лидера КНР заказать у США 200 самолетов Boeing.

Источник: РБК

Президент США Дональд Трамп объявил, что по итогам переговоров с председателем Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином стороны заключили «фантастические торговые сделки», сообщает пресс-пул Белого дома.

После этой встречи Трамп в интервью Fox News заявил, что Китай намерен вложить «сотни миллиардов долларов» в американские компании, руководители которых сопровождали его во время визита в Пекин.

Президент отметил, что группа ведущих бизнесменов США, включая основателя Tesla Илона Маска, исполнительного директора Nvidia Дженсена Хуанга и гендиректора Apple Тима Кука, прибыла с ним в Китай, чтобы «выразить уважение» и развивать бизнес.

«Эти бизнесмены здесь, чтобы заключать сделки и возвращать рабочие места», — сказал Трамп.

Американский лидер добавил, что пригласил их на встречу с Си, хотя изначально присутствие бизнесменов в графике переговоров не предусматривалось.

«Китай инвестирует сотни миллиардов долларов в тех людей, которые сегодня были в этой комнате. Именно поэтому они приехали, — заявил Трамп. — Там были практически все крупнейшие бизнес-лидеры».

Он назвал переговоры с китайским лидером «очень хорошими» и добавил, что делегация КНР смогла адаптироваться к изменению формата встречи после неожиданного участия американских предпринимателей.

Трамп также сообщил, что Си согласился заказать 200 самолетов Boeing. По его словам, во время встречи стороны обсуждали торговлю, Иран и экономическое сотрудничество.

«Чего он [Си Цзиньпин] хотел от США? Многого, — сказал Трамп, — слишком много всего, чтобы перечислять, но много. Он собирается заказать 200 самолетов. Это серьезно. Boeing. 200 больших самолетов. Это много рабочих мест, действительно много. Boeing хотел 150, а получил 200».

На встрече с Си Трамп назвал его «великим лидером», а отношения между США и Китаем — «фантастическими».

Тот, в свою очередь, заявил, что общие интересы Китая и США перевешивают разногласия, а успех одной стороны назвал возможностью для другой.

Глава Белого дома прибыл в Пекин 13 мая. Это первый визит в КНР действующего президента США и, в частности, самого Трампа с ноября 2017 года.

