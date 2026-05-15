ФСБ задержала в Мариуполе шпионку Киева, которая не поняла, что шпионила

В России за 2025 год было вынесено более 200 приговоров по делам о государственной измене. Об этом сообщают официальные источники. По статье 275 УК РФ осуждены 219 человек. Кроме того, 14 человек получили наказание за шпионаж (ст. 276), а 29 — за сотрудничество с иностранными государствами (ст. 275.1). Все осуждённые направлены в исправительные колонии, двое при этом приговорены к пожизненному заключению.