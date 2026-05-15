США перевезли высокообогащенный уран из Венесуэлы в «ядерный могильник»

Операция проводилась в партнерстве с Венесуэлой и Великобританией при технической поддержке МАГАТЭ. RV-1 был первым и единственным ядерным реактором Венесуэлы, первоначально построенным для мирных научных исследований, а позже перепрофилированным для гамма-облучения медицинских принадлежностей, продуктов питания и других материалов, уточнили в Госдепе США.
В конце апреля Венесуэла упаковала и подготовила к транспортировке высокообогащенный уран, поставленный в рамках американской программы «Атомы за мир». Материал был доставлен Великобританией и благополучно прибыл на полигон Саванна-Ривер в начале мая для утилизации. В Госдепе отметили, что США удалось достичь этого этапа более чем на два года быстрее запланированного срока.
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) предоставило техническую экспертизу и выступало наблюдателем на протяжении всего процесса демонтажа. Как отметили в американском ведомстве, на сегодняшний день США успешно вывезли или подтвердили утилизацию более 7340 кг ядерного материала, пригодного для создания оружия, по всему миру.
В апреле вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о планах американских властей полностью взять под контроль обогащение урана в Иране. «Мы заявили, что хотим, чтобы он был вывезен из их страны, и мы хотели бы завладеть им», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.
Ранее Axios узнал, что США в ходе переговоров с Ираном в Исламабаде предложили Тегерану ввести 20-летний мораторий на обогащение урана. При этом Иран выразил готовность приостановить обогащение на срок до пяти лет.
