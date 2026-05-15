США перевезли высокообогащенный уран из Венесуэлы в «ядерный могильник»

В конце апреля Венесуэла упаковала и подготовила к транспортировке высокообогащенный уран, поставленный в рамках американской программы «Атомы за мир». Материал был доставлен Великобританией и благополучно прибыл на полигон Саванна-Ривер в начале мая для утилизации. В Госдепе отметили, что США удалось достичь этого этапа более чем на два года быстрее запланированного срока.