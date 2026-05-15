Трамп включил «уничтожение» Ирана в список достижений своей администрации

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social назвал «военное уничтожение Ирана» одним из впечатляющих достижений своей администрации за 16 месяцев работы и добавил: «Продолжение следует».

Источник: РБК

Военное уничтожение Ирана является одним из результатов впечатляющей работы Вашингтона. Об этом президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, перечисляя результаты своей работы.

В числе таких достижений за «16 впечатляющих месяцев администрации» Трамп упомянул рост фондового рынка, увеличение пенсионных счетов 401 (k), приток инвестиций в США, укрепление рынка труда, изменения в политике DEI, а также внешнеполитические и военные шаги.

Говоря об Иране, американский президент заявил о «военном уничтожении Ирана» и добавил: «Продолжение следует».

Трамп также подчеркнул, что США, по его словам, обладают «самой сильной армией на Земле».

Основная часть публикации была посвящена оценке состояния США и словам председателя КНР Си Цзиньпина о том, что США, возможно, находятся в упадке. Трамп заявил, что китайский лидер имел в виду период администрации его предшественника Джо Байдена, а не нынешнюю ситуацию в стране.

«Два года назад мы действительно были страной в упадке. В этом я полностью согласен с председателем Си», — написал Трамп.

Он связал проблемы того периода с политикой администрации Байдена в сфере миграции, налогов, торговли, борьбы с преступностью, а также с программами DEI — инициативами в области разнообразия, равенства и инклюзивности.

По словам Трампа, за время его администрации ситуация в США изменилась. Он заявил, что страна снова стала «экономической державой», а объем инвестиций в американскую экономику со стороны других государств достиг $18 трлн.

Трамп также выразил надежду на улучшение отношений с Китаем.

«Сейчас Соединенные Штаты — самая горячая страна в мире, и, надеюсь, наши отношения с Китаем будут сильнее и лучше, чем когда-либо прежде», — заявил он.

Также Трамп заявил, что Си Цзиньпин поздравил его с «многочисленными успехами», достигнутыми за короткий срок.

Президент США 13 мая прибыл в Пекин с первым за девять лет визитом.

В ходе двухчасовых переговоров, состоявшихся 14 мая, Си Цзиньпин заявил, что США и Китай «должны быть партнерами, а не соперниками». Трамп, в свою очередь, выразил готовность обсудить вопросы взаимной торговли.

Как заявил американский лидер, Си Цзиньпин предложил США содействие в обеспечении судоходства через Ормузский пролив на фоне продолжающегося конфликта вокруг Ирана и выразил заинтересованность в достижении соглашения между Вашингтоном и Тегераном. По словам Трампа, Си Цзиньпин также сделал «серьезное заявление», пообещав не поставлять Ирану военную технику.

