Джорджеску заявил, что Россия, КНР и США будут определять мировой порядок

Россия, Китай и США в ближайшее время начнут формировать новый мировой порядок, заявил бывший кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску в эфире подкаста Marius Tuc Show.
Политик подчеркнул, что мир больше не является однополярным — он стал многополярным, а по сути, триполярным, где ключевую роль играют США, Китай и Россия. По его словам, новые условия глобального устройства уже определены и вскоре будут реализованы на международном уровне.
Как отметил Джорджеску, встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина придает официальный характер сложившейся в мире многополярности. Кроме того, он предположил, что до конца этого года может состояться трехсторонний саммит с участием России.
Экс-кандидат в президенты также отметил, что Румыния должна сохранять нейтралитет по отношению к любым зарубежным конфликтам. Он призвал отказаться от риторики о проевропейской политике, сделав акцент исключительно на прорумынской.
В среду, 13 мая, президент США прибыл в Пекин в сопровождении американской делегации. Визит Трампа в Китай по приглашению его лидера Си Цзиньпина продлится до 15 мая. Это первая поездка американского президента в страну за последние девять лет.
Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что глава государства Владимир Путин также собирается посетить Китай. По словам Пескова, сроки визита уже определены, подготовка находится на завершающей стадии.
