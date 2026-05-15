Поиск Яндекса
Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США решили предъявить Кастро обвинение на фоне давления на Кубу

Вашингтон планирует предъявить обвинение бывшему лидеру Кубы Раулю Кастро из-за инцидента со сбитыми самолетами в 1996 году, сообщают Reuters и CBS News. США критикуют действующее правительство Кубы и добиваются его смены.

Источник: РБК

США планируют предъявить обвинение бывшему кубинскому лидеру Раулю Кастро, сообщает Reuters со ссылкой на представителя Министерства юстиции США.

По словам собеседника агентства, сроки возможного предъявления обвинения пока не определены. При этом чиновник отметил, что решение может быть принято в ближайшее время.

Ожидается, что дело против 94-летнего Рауля Кастро, брата бывшего кубинского лидера Фиделя Кастро, будет связано со сбитыми самолетами, сообщил представитель Минюста на условиях анонимности.

Как сообщает CBS News, речь идет об инциденте 1996 года, когда кубинские военные сбили самолеты гуманитарной организации Brothers to the Rescue. Тогда погибли находившиеся на борту люди.

В Министерстве иностранных дел Кубы не ответили на запрос агентства, представитель Минюста США также не дал комментариев.

По данным Reuters, прокуратура США по Южному округу Флориды изучает возможность предъявления уголовных обвинений высокопоставленным кубинским чиновникам.

Агентство отмечает, что этот шаг происходит на фоне усиления давления администрации президента США Дональда Трампа на Кубу. Вашингтон критикует действующее коммунистическое правительство острова и добивается его смены. США также угрожают санкциями странам, поставляющим Кубе топливо, что привело к перебоям с электроэнергией и негативно сказалось на экономике страны.

Ранее в этом году представители США и Кубы подтверждали, что стороны ведут переговоры, однако, как пишет Reuters, они, по-видимому, зашли в тупик на фоне американских ограничений, связанных с поставками топлива.

В четверг кубинское правительство подтвердило встречу с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом. Представитель ЦРУ сообщил Reuters, что Рэтклифф заявил кубинским представителям о готовности США взаимодействовать по вопросам экономической безопасности, если Куба проведет «фундаментальные изменения».

Давление на Кубу усилилось после январских событий в Венесуэле, когда военные США свергли лидера республики Николаса Мадуро, отмечает CBS. Венесуэла была одним из ключевых партнеров острова.

В январе 2026-го Вашингтон объявил Кубу угрозой и заявил о дополнительных пошлинах для стран, поставляющих ей нефть. После этого на острове участились отключения электричества, возник дефицит топлива и продовольствия. Куба в ответ объявила режим международного ЧП, президент республики Мигель Диас-Канель предупредил о готовности страны защищаться.

Рауль Кастро покинул пост лидера Компартии Кубы в 2021 году, однако по-прежнему считается влиятельной фигурой. Его внука Рауля Гильермо Родригеса Кастро, известного как Раулито, называют представителем 94-летнего Кастро и одним из каналов контактов между США и Кубой.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше