США решили предъявить Кастро обвинение на фоне давления на Кубу

США планируют предъявить обвинение бывшему кубинскому лидеру Раулю Кастро, сообщает Reuters со ссылкой на представителя Министерства юстиции США.
По словам собеседника агентства, сроки возможного предъявления обвинения пока не определены. При этом чиновник отметил, что решение может быть принято в ближайшее время.
Ожидается, что дело против 94-летнего Рауля Кастро, брата бывшего кубинского лидера Фиделя Кастро, будет связано со сбитыми самолетами, сообщил представитель Минюста на условиях анонимности.
Как сообщает CBS News, речь идет об инциденте 1996 года, когда кубинские военные сбили самолеты гуманитарной организации Brothers to the Rescue. Тогда погибли находившиеся на борту люди.
В Министерстве иностранных дел Кубы не ответили на запрос агентства, представитель Минюста США также не дал комментариев.
По данным Reuters, прокуратура США по Южному округу Флориды изучает возможность предъявления уголовных обвинений высокопоставленным кубинским чиновникам.
Агентство отмечает, что этот шаг происходит на фоне усиления давления администрации президента США Дональда Трампа на Кубу. Вашингтон критикует действующее коммунистическое правительство острова и добивается его смены. США также угрожают санкциями странам, поставляющим Кубе топливо, что привело к перебоям с электроэнергией и негативно сказалось на экономике страны.
Ранее в этом году представители США и Кубы подтверждали, что стороны ведут переговоры, однако, как пишет Reuters, они, по-видимому, зашли в тупик на фоне американских ограничений, связанных с поставками топлива.
Давление на Кубу усилилось после январских событий в Венесуэле, когда военные США свергли лидера республики Николаса Мадуро, отмечает CBS. Венесуэла была одним из ключевых партнеров острова.
В январе 2026-го Вашингтон объявил Кубу угрозой и заявил о дополнительных пошлинах для стран, поставляющих ей нефть. После этого на острове участились отключения электричества, возник дефицит топлива и продовольствия. Куба в ответ объявила режим международного ЧП, президент республики Мигель Диас-Канель предупредил о готовности страны защищаться.
Рауль Кастро покинул пост лидера Компартии Кубы в 2021 году, однако по-прежнему считается влиятельной фигурой. Его внука Рауля Гильермо Родригеса Кастро, известного как Раулито, называют представителем 94-летнего Кастро и одним из каналов контактов между США и Кубой.
