ВСУ вернули России несколько военнопленных на грани жизни и смерти

Ранее на Украине задержали военного, который при всех избил и связал солдата из чужой бригады. Нападавшим оказался боец 425-го полка «Скала» с позывным Карабас. Он пришёл в другую часть, устроил построение, вытащил бойца, к которому имел личную неприязнь, избил его до потери сознания, а потом стянул ему руки пластиковыми хомутами. После этого Карабас самовольно ушёл из части и несколько дней прятался.