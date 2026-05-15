Нетаньяху и глава МИД Израиля подадут иск о клевете против NYT

Нетаньяху и глава МИД Израиля подадут иск о клевете против NYT после публикации о насилии и издевательствах со стороны израильских силовиков над палестинцами. Прямых доказательств причастности властей Израиля нет.

Источник: РБК

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху и глава МИД Израиля Гидеон Саар распорядились подать иск о клевете против издания The New York Times, следует из заявления, опубликованного на официальном сайте офиса главы правительства Израиля.

В заявлении говорится, что причиной иска стала публикация обозревателя издания Николаса Кристофа, которую офис Нетаньяху назвал «одной из самых отвратительных и искаженных лживых статей, когда-либо опубликованных против Государства Израиль в современной прессе». Ранее NYT опубликовал статью Кристофа о систематических жестоких сексуальных издевательствах со стороны израильских силовых структур над палестинцами.

«Они оклеветали солдат Израиля и распространили кровавый навет об изнасилованиях, пытаясь создать ложную симметрию между террористами ХАМАС, совершающими геноцид, и доблестными израильскими солдатами», — говорится в сообщении Нетаньяху в соцсети Х.

Израильский премьер отметил, что намерен добиваться опровержения этих утверждений как «в суде общественного мнения», так и в правовом поле.

В статье Николаса Кристофа для NYT, опубликованной 11 мая, говорится о случаях сексуального насилия в отношении палестинских заключенных и задержанных со стороны представителей израильских силовых структур.

В качестве источника автор материала ссылается на интервью с бывшими заключенными, данные правозащитных организаций и материалы ООН, где говорится о случаях унижений, угроз сексуального характера, жестокого обращения и возможных изнасилований.

В тексте приводятся свидетельства мужчин, женщин и несовершеннолетних, рассказывающих о насилии в тюрьмах и во время задержаний.

«Нет доказательств того, что израильские лидеры приказывают совершать изнасилования. Но за последние годы они создали систему безопасности, в которой сексуальное насилие стало одной из “стандартных оперативных процедур” Израиля и “важным элементом жестокого обращения с палестинцами”, — говорится в материале.

Как отмечает NYT, после публикации министерство национальной безопасности Израиля отказалось ее комментировать.

