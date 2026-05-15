В SCMP назвали предполагаемую дату визита Путина в Китай

Официальный визит президента России Владимира Путина в Китай ожидается 20 мая. Об этом в пятницу, 15 мая, сообщили в The South China Morning Post (SCMP), ссылаясь на высокопоставленные источники.
Собеседники издания утверждают, что поездка российского лидера в азиатскую страну — часть рутинных контактов Москвы и Пекина. По этой причине парад или торжественная встреча в честь его прибытия не ожидаются.
Однако это будет первый случай для Китая, когда страна примет глав двух держав в одном и том же месяце вне многостороннего контекста. Авторы материала также указали на усилия Пекина по управлению связями с Россией и США.
Днем ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что подготовка визита Владимира Путина в Китай практически завершена, официальные даты поездки объявят в ближайшее время.
Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Мао Нин в свою очередь заявила, что Китай «придает большое значение» обменам между жителями КНР и России и заинтересован в развитии туристических контактов.