На Западе сделали резкое заявление о будущем Зеленского и Украины

Глава киевского режима Владимир Зеленский рассчитывает, что Евросоюз продолжит финансовую поддержку Украины, несмотря на коррупционные скандалы. Об этом в интервью Neue Zürcher Zeitung заявила Дарья Каленюк, которую издание назвало одной из ведущих фигур в борьбе с коррупцией на Украине.

По словам Каленюк, Зеленский может считать, что помощь со стороны ЕС продолжится в любом случае, а процесс евроинтеграции останется неизменным. Она подчеркнула, что такой подход является ошибочным, поскольку Евросоюз не примет Украину без соблюдения критериев правового государства.

Активистка также заявила, что Зеленский не заинтересован в реформах, направленных на укрепление верховенства закона. По ее мнению, отсутствие таких изменений облегчает управление страной.

На фоне этих заявлений стало известно о задержании главы офиса Зеленского Андрея Ермака. Как сообщается, его взяли под стражу в рамках расследования НАБУ и САП по делу о легализации более 460 миллионов гривен при строительстве элитного жилья в Киевской области.

По данным следствия, по делу проходят еще шесть человек. Имена официально не раскрываются. При этом издание «Страна.ua» пишет, что среди фигурантов может быть бывший вице-премьер Алексей Чернышов, который проходит обвиняемым по другому коррупционному делу.

Также, как утверждает издание, в материалах расследования фигурирует бизнесмен, связанный с так называемым Миндичгейтом. Речь, по информации СМИ, идет о Тимуре Миндиче, которого называют другом и соратником Зеленского.

