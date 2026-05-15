Пропуск детей по свидетельству о рождении в Абхазию и Южную Осетию возобновили

Российским детям до 14 лет вновь разрешили въезжать в Абхазию по свидетельству о рождении, без загранпаспорта. Пограничная служба ФСБ возобновила пропуск, временный порядок сохранится до конца 2027 года. Об этом сообщил МИД РФ.

«Пограничная служба ФСБ России возобновила пропуск детей-граждан Российской Федерации в возрасте до 14 лет по свидетельствам о рождении с отметкой о принадлежности к российскому гражданству через границу России с Абхазией и Южной Осетией», — говорится в заявлении министерства.

Запрет на выезд без загранпаспортов действовал с 20 января 2026 года. Ещё 3 апреля первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко обещал сохранить прежний порядок на 2026−2027 годы, однако официального подтверждения до сих пор не поступало.

В Российском союзе туриндустрии ранее сообщали, что из-за новых правил бронирования туров в республику сократились на 10 процентов. Часть семей просто аннулировала путёвки, не желая оформлять детям паспорта. Туроператоры несколько раз просили регуляторов вернуть прежний порядок.

Прошлым летом Абхазию посетили почти 1,7 миллиона российских туристов — на 20 процентов больше, чем годом ранее. Организованный поток вырос в среднем на 20−40 процентов.

Абхазия: от древнего царства до независимости — история, факты и современный статус
Абхазия — регион на черноморском побережье Кавказа с богатой историей и сложным политическим статусом. Это частично признанное государство, независимость которого признают только пять стран ООН (Россия, Венесуэла, Сирия, Никарагуа и Науру), а также частично признанная Южная Осетия и непризнанное Приднестровье. Вануату и Тувалу — отозвали решение о признании независимости Абхазии. Тем не менее, здесь уже сложилась полноценная государственная система — со своим правительством и политическими институтами. Рассказываем, где находится Абхазия, и как она устроена.
