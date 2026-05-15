Пропуск детей по свидетельству о рождении в Абхазию и Южную Осетию возобновили

«Пограничная служба ФСБ России возобновила пропуск детей-граждан Российской Федерации в возрасте до 14 лет по свидетельствам о рождении с отметкой о принадлежности к российскому гражданству через границу России с Абхазией и Южной Осетией», — говорится в заявлении министерства.
Запрет на выезд без загранпаспортов действовал с 20 января 2026 года. Ещё 3 апреля первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко обещал сохранить прежний порядок на 2026−2027 годы, однако официального подтверждения до сих пор не поступало.
В Российском союзе туриндустрии ранее сообщали, что из-за новых правил бронирования туров в республику сократились на 10 процентов. Часть семей просто аннулировала путёвки, не желая оформлять детям паспорта. Туроператоры несколько раз просили регуляторов вернуть прежний порядок.
Прошлым летом Абхазию посетили почти 1,7 миллиона российских туристов — на 20 процентов больше, чем годом ранее. Организованный поток вырос в среднем на 20−40 процентов.
