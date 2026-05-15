Поиск Яндекса
Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Блогер арестован в Армении за объявление Пашиняна предателем

Суд в Армении арестовал на месяц блогера Артака Аветисяна по обвинению в разжигании вражды за то, что он назвал премьер-министра страны Никола Пашиняна предателем. Об аресте сообщил его адвокат Рубен Меликян.

Источник: Life.ru

«Артак Аветисян арестован на месяц», — заявил юрист.

Инцидент произошёл в районе Шенгавит во время предвыборной агитации партии «Гражданский договор». Блогер выкрикнул фразу «Никол — предатель», после чего его забрали в полицию. Всё случилось на глазах у его беременной жены. На следующий день дома у Аветисяна провели обыск.

По версии СК Армении, в видео, которое блогер выложил у себя в соцсетях, содержались высказывания, разжигающие ненависть по национальному, расовому или религиозному признаку. Против Аветисяна возбудили уголовное дело по статье 329 Уголовного кодекса Армении. Адвокат Меликян также сообщил, что его подзащитный вину не признаёт.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна не собирается ссориться с Россией. По его словам, оппозиция пытается поссорить Ереван и Москву. Он также напомнил, что Армения остаётся членом Евразийского экономического союза и продолжает участвовать в его работе.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Никол Пашинян: биография журналиста и оппозиционера, ставшего премьер-министром Армении
В современной политике многие видные фигуры сделали блистательную карьеру за короткое время. Среди них — Никол Пашинян, который проделал путь от журналиста и оппозиционера до главы правительства. Рассказываем, что это за человек и как он относится к России.
Читать дальше