«Ведомости» назвали возможного преемника Лантратовой в Госдуме

Яна Лантратова возглавляла комитет по развитию гражданского общества с февраля 2025 года. В Госдуму она была избрана от «Справедливой России» в 2021 году. В должности уполномоченного по правам человека в России она сменила Татьяну Москалькову, которая занимала пост два пятилетних срока подряд и не могла претендовать на третий.