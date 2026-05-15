ФСБ отчиталась о задержании в Мариуполе подозреваемой в госизмене

В Мариуполе задержали женщину по подозрению в государственной измене (ст. 275 УК), сообщает ТАСС со ссылкой на управление ФСБ по ДНР.
По данным ведомства, подозреваемая передавала украинским спецслужбам сведения о местах дислокации подразделений Вооруженных сил России на территории Мариупольского муниципального округа.
Как уточнили в УФСБ, женщина установила контакт с представителями украинских спецслужб в мессенджере.
Инкриминируемая задержанной статья предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
В начале мая сотрудники спецслужб задержали по подозрению в госизмене жителя Донецка.
Речь идет о сотруднике одного из медучреждений города, который, по данным ФСБ, установил контакт с украинскими спецслужбами и передавал им информацию о местонахождении российских военных на территории Харцызска и Макеевского муниципального округа, а также о пострадавших от обстрелов ВСУ.
