Трамп рассказал, что визит в Китай остался для него незабываемым

Соединенные Штаты Америки в лице их лидера Дональда Трампа охарактеризовали свою поездку в КНР как плодотворную и оставившую яркие впечатления. Такую информацию распространило Центральное телевидение Китая (CCTV).
«Данное путешествие в Китай находилось в центре внимания мировой общественности, оно оказалось чрезвычайно результативным и запоминающимся», — процитировал телеканал слова американского президента после того, как он вместе с председателем Си Цзиньпином совершил прогулку по территории парка государственной резиденции «Чжуннаньхай», расположенной в центральной части Пекина.
С 13 по 15 мая Трамп пребывает в Китае с официальным государственным визитом.
При этом оба лидера обменялись любезностями, а американский лидер заявил, что ждет с нетерпением визита Генсека КНР в Вашингтон.
Трамп прибыл в пекинский аэропорт перед вылетом в США.