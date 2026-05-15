"Жду с нетерпением": Трамп сделал заявление по итогам визита в Китай

Американский президент Дональд Трамп, завершая свой трехдневный визит в Китай, заявил, что «с нетерпением» ждет встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Вашингтон и готов поддержать «искреннее и углубленное взаимодействие» с ним.
Трампа цитирует Центральное телевидение Китая.
Визит Трамп в Китай стал первой его встречей с китайским лидером за президентский срок. Американский руководитель высоко отзывался о переговорах, хотя пока не сообщалось, чтобы они привели к каким-либо прорывным соглашениям.
Трамп планировал поехать в КНР в конце марта, но затем визит был перенесен из-за эскалации ближневосточного конфликта.
В середине апреля Трамп утверждал, что в отношении КНР будет решено объявить 50-процентную пошлину в случае, если Китай будет доставлять Ирану оружие. Китайские власти отвечали, что КНР всегда придерживался осмотрительного и ответственного подхода к экспорту военной продукции, а утверждения США являются «чистой выдумкой». Одновременно Китай обещал дать решительный ответ, если решение о пошлине будет принято. 21 апреля Трамп заявил, что захваченное США судно могло везти в Иран «подарок из Китая», но уточнил, что не располагает полной информацией. Китай обвинения отверг.
Читайте материал «Трамп прибыл в пекинский аэропорт перед вылетом в США».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.