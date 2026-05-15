Трамп заявил, что в Голливуде не нашли бы подходящего актера на роль Си

Президент США Дональд Трамп заявил, что в Голливуде не нашли бы подходящего актера на роль председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом Трамп заявил в эфире Fox News.
«Если бы вы поехали в Голливуд и искали лидера Китая на роль в фильме, то он был бы идеальным кандидатом. Он очень высокий — особенно для этой страны. Обычно они немного ниже ростом», — сказал Трамп.
Во время интервью Трамп также рассказал, что Си Цзиньпин на переговорах заявил о готовности «оказать помощь» в вопросе возобновления судоходства через Ормузский пролив и прекращения войны в Иране.
14−15 мая в Пекине состоялись мероприятия с участиями двух лидеров. Трамп рассказал, что по итогам переговоров стороны заключили «фантастические торговые сделки». По словам американского лидера, Китай намерен инвестировать сотни миллиардов долларов в американские компании.
Трамп сообщил, что в делегацию США вошли глава Tesla Илон Маск, гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг и глава Apple Тим Кук. По его словам, предприниматели прибыли в Китай для заключения сделок и развития бизнеса. Американский президент также заявил, что Си Цзиньпин согласился заказать 200 самолетов Boeing.
