Поиск Яндекса
Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что в Голливуде не нашли бы подходящего актера на роль Си

Президент США Дональд Трамп заявил, что в Голливуде не нашли бы подходящего актера на роль председателя КНР Си Цзиньпина.

Источник: РБК

Президент США Дональд Трамп заявил, что в Голливуде не нашли бы подходящего актера на роль председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом Трамп заявил в эфире Fox News.

«Если бы вы поехали в Голливуд и искали лидера Китая на роль в фильме, то он был бы идеальным кандидатом. Он очень высокий — особенно для этой страны. Обычно они немного ниже ростом», — сказал Трамп.

Во время интервью Трамп также рассказал, что Си Цзиньпин на переговорах заявил о готовности «оказать помощь» в вопросе возобновления судоходства через Ормузский пролив и прекращения войны в Иране.

14−15 мая в Пекине состоялись мероприятия с участиями двух лидеров. Трамп рассказал, что по итогам переговоров стороны заключили «фантастические торговые сделки». По словам американского лидера, Китай намерен инвестировать сотни миллиардов долларов в американские компании.

Трамп сообщил, что в делегацию США вошли глава Tesla Илон Маск, гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг и глава Apple Тим Кук. По его словам, предприниматели прибыли в Китай для заключения сделок и развития бизнеса. Американский президент также заявил, что Си Цзиньпин согласился заказать 200 самолетов Boeing.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше