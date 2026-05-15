Ермаку в СИЗО предоставили "платную" камеру

Бывший руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, которого подозревают в незаконном финансовом обороте средств при возведении дорогого жилого комплекса, содержится в следственном изоляторе в платном помещении. Эту информацию озвучил его защитник Игорь Фомин, чьи высказывания распространил украинский телеканал «Общественное».
«Мы оплатили для него камеру. Лично я внес эту сумму», — заявил адвокат Ермака.
13 мая Высший антикоррупционный суд Украины назначил Ермаку меру пресечения в виде ареста на два месяца с правом выйти под залог в размере приблизительно 3,1 миллиона долларов. Экс-чиновник утверждает, что не располагает такими средствами.
Ермаку выдвинуты обвинения в отмывании 460 миллионов гривен (что эквивалентно примерно 10,5 миллиона долларов), направленных на возведение элитного поселка с коттеджами в Киевской области.
Украинцы в панике: Зеленский стремительно теряет доверие.