В Китае назвали возможную дату визита Путина в страну

Китайское издание South China Morning Post заявило, что 20 мая КНР может посетить президент России Владимир Путин.
О том, что Путин планирует приехать в Китай, заявляли и в Кремле, но не указывали предполагаемой даты визита.
15 апреля трехдневный визит в КНР завершил американский президент Дональд Трамп.
Китайские СМИ пишут, что в случае визита российского президента 20 мая Китай впервые примет лидеров двух держав в одном и том же месяце вне многостороннего контекста.
