Трамп испугался шпионажа и отказался пользоваться личным смартфоном в Китае

Президент США Дональд Трамп на время визита в Китай остался без личного смартфона. Американского лидера и членов делегации предупредили об угрозе взлома, пишет New York Post.
Представитель Белого дома подтвердил изданию, что Трамп не притрагивается к своему телефону. Его активность в соцсетях в дни визита заметно снизилась, а сообщения, которые появляются в аккаунтах президента, публикуют сотрудники администрации из Вашингтона.
Всю личную электронику чиновников, сопровождающих главу государства, поместили в клетки Фарадея. Эти устройства блокируют внешние электромагнитные поля и не позволяют взломать аппаратуру удалённо. Гаджеты заперты в правительственном самолёте Air Force One. Пользоваться ими делегация сможет, только вернувшись на борт.
Для связи на месте выдали одноразовые телефоны и временные адреса электронной почты. Визит Трампа в КНР продлится с 13 по 15 мая.
Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.