Минобороны раскрыло роль ОАЭ в обмене пленными с ВСУ по формуле «‎205 на 205»

Объединённые Арабские Эмираты сыграли важную роль в возвращении сотен российских военнослужащих из украинского плена, сообщили в Минобороны РФ. Посреднические усилия гуманитарного характера со стороны ОАЭ позволили безопасно организовать обмен.

Источник: Life.ru

«При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты», — отметили в ведомстве.

В рамках нового обмена были освобождены 205 российских военнослужащих, а взамен переданы 205 военнопленных ВСУ. Сейчас российские военные находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. После этого их доставят в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны. Ожидается, что российская и украинская стороны освободят по 1000 военнопленных в рамках достигнутых на переговорах договорённостей.

