Дональд Трамп покинул Китай

Самолет президента США Дональда Трампа вылетел из Пекина, сообщает CNN. Глава государства завершил рабочую поездку в Китай, во время которой он провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

14 мая прошли переговоры Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Стороны обсудили в том числе конфликт на Ближнем Востоке. По словам американского президента, лидеры стран сошлись во мнении, что Иран не должен обладать ядерным оружием.

Дональд Трамп и Си Цзиньпин также обсудили ситуацию вокруг Тайваня. По итогам встречи госсекретарь США Марко Рубио заявил, что политика американских властей в отношении Тайваня не изменилась.

Это первая поездка Дональда Трампа в Китай с 2017 года. Американский президент пригласил председателя КНР посетить США в сентябре.

Об отношениях США и Китая — в материале «Ъ» «Сверхдержавный подход».

Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше