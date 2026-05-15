Россия вернула из плена 205 военных

Россия вернула 205 военнослужащих из украинского плена. Обмен прошёл при посредничестве Объединённых Арабских Эмиратов, сообщили в Минобороны РФ.
«Взамен переданы 205 военнопленных ВСУ», — заявили в ведомстве.
Освобождённые бойцы сейчас находятся в Белоруссии. Им оказывают психологическую и медицинскую помощь.
Позже военных доставят на родину — лечение и реабилитацию они пройдут в учреждениях Министерства обороны.
Читайте также: «Песков указал на самую сложную часть работы при обмене пленными с Киевом».
Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.Читать дальше