Политическая и экономическая ситуация в Европе делает вопрос восстановления диалога с Россией все более актуальным. Такое мнение высказал глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.
В авторской статье, опубликованной на сайте движения, политик заявил, что за возобновление контактов с Москвой в последнее время высказывались президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, председатель Европейского совета Антониу Кошта и президент Финляндии Александер Стубб.
По словам Медведчука, подобные заявления связаны не с изменением отношения к России, а с общей политической и экономической ситуацией в Европе. Он считает, что для восстановления диалога европейским странам придется отказаться от антироссийской риторики.
Политик также заявил, что нынешняя социальная и экономическая ситуация в странах ЕС осложняет сохранение прежнего курса. По его мнению, воинственные заявления европейских политиков сочетаются с действиями против главы киевского режима Владимира Зеленского, которого он назвал сторонником вовлечения Европы в конфликт с Россией.
Медведчук утверждает, что в реальности европейские страны не хотят воевать, а поддержка Киева обходится слишком дорого. Он также заявил, что именно страны Евросоюза и Великобритания сейчас пытаются найти выход из сложившейся ситуации.
