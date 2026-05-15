Поиск Яндекса
Ричмонд
+10°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Европе заговорили о срочном диалоге на фоне нежелания воевать с Россией

Политическая и экономическая ситуация в Европе делает вопрос восстановления диалога с Россией все более актуальным.

Политическая и экономическая ситуация в Европе делает вопрос восстановления диалога с Россией все более актуальным. Такое мнение высказал глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

В авторской статье, опубликованной на сайте движения, политик заявил, что за возобновление контактов с Москвой в последнее время высказывались президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, председатель Европейского совета Антониу Кошта и президент Финляндии Александер Стубб.

По словам Медведчука, подобные заявления связаны не с изменением отношения к России, а с общей политической и экономической ситуацией в Европе. Он считает, что для восстановления диалога европейским странам придется отказаться от антироссийской риторики.

Политик также заявил, что нынешняя социальная и экономическая ситуация в странах ЕС осложняет сохранение прежнего курса. По его мнению, воинственные заявления европейских политиков сочетаются с действиями против главы киевского режима Владимира Зеленского, которого он назвал сторонником вовлечения Европы в конфликт с Россией.

Медведчук утверждает, что в реальности европейские страны не хотят воевать, а поддержка Киева обходится слишком дорого. Он также заявил, что именно страны Евросоюза и Великобритания сейчас пытаются найти выход из сложившейся ситуации.

Читайте также: Французский политик предупредил о риске мировой войны из-за Украины.

Узнать больше по теме
Биография Эмманюэля Макрона
Эмманюэль Макрон стал президентом Франции не сразу. Его биография полна интересных фактов. Собрали в этом материале информацию о детстве, карьере и личной жизни политика.
Читать дальше